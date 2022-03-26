منتخب مصر يتدرب في فندق إقامته
السبت، 26 مارس 2022 - 15:28
كتب : FilGoal
قرر كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر إجراء تدريب للفريق اليوم السبت في فندق الإقامة وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.
وسيتجه الفراعنة إلى داكار عاصمة السنغال بعد مران الأحد استعدادا لمباراة الإياب في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وتجري مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب دياموند الأولمبي.
وفازت مصر بهدف ذاتي يوم الجمعة والتعادل في الإياب يكفيها للتأهل لمونديال قطر.
وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.
وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.
وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا بينما المغرب تعادلت مع مضيفتها الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.
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