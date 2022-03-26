محرز: فوزنا في الكاميرون لا يعني شيئا

شدد رياض محرز قائد الجزائر أن فريقه لم يحسم بعد تأهله لكأس العالم قطر 2022.

منتخب محاربي الصحراء اقتنص فوزا ثمينا من أرض الكاميرون يوم الجمعة بهدف إسلام سليماني جعله قاب قوسين أو أدنى من المونديال.

ويستعد رفاق محرز لاستضافة مباراة الإياب يوم الثلاثاء والتعادل ضد الأسود يكفيهم لحجز تذكرة السفر إلى قطر.

وقال محرز لصحيفة DZballon الجزائرية:"لا نعتقد أننا حسمنا التأهل. أردنا الفوز برغبة كبيرة. هناك مباراة أخرى في البليدة ستلعب في ظروف مختلفة، كل شيء محتمل".

وأضاف "تابعت الإحصائيات قبل المباراة، أعتقد أننا كنا جاهزين بنسبة 100%، الأرقام خُلقت لتُكسر، حتى في ملعب جابوما، سمعت كثيرا عنه، نحب اللعب فيه".

واستمر "سليماني مهاجم رائع. أعتقد أنه سجل هدفه الـ40 مع المنتخب، أعرف ذلك لأنه يخبرني كل يوم. سعداء بوجوده معنا".

ويسعى محرز لعودة الجزائر إلى المونديال بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018.

الجزائر شاركت في مونديال 1982 و1986 و2010 وفي 2014 عبرت للدور ثمن النهائي قبل أن تخسر بشق الأنفس أمام ألمانيا في الوقت الإضافي.

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