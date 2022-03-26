استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد فتحي.. المعلم والعميد ضمن الخماسي

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك أحمد فتحي مدافع بيراميدز الحالي ونجم مصر والإسماعيلي والأهلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- حسام حسن

3- محمود الخطيب

4- محمد أبو تريكة

5- حسن شحاتة

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصربالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا