تعليق من لابورتا على اهتمام برشلونة بضم مبابي وهالاند.. ويكشف عن عدد الصفقات الصيفية

رد خوان لابورتا رئيس برشلونة على ما أثير عن اهتمام ناديه بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة مهتم بضم مبابي وأن الأخير لا يمانع الاستماع لهم حتى في ظل حبه لريال مدريد.

وقال لابورتا: "الجميع له الحق في نشر الأخبار والتصريحات فهذا جزء من عالم كرة القدم والأندية الكبيرة تهتم باللاعبين الكبار".

واستدرك "لكنني لن أتحدث عن اللاعبين فإن تحدثت عن لاعب نريد التعاقد معه فسوف يزيد سعره".

وبسؤاله عن موقف ناديه من ضم إرلينج هالاند مهاجم برشلونة أجاب "أصر على أنني لن أتحدث عن لاعب محدد ولكن يمكنكم القول إنني لن أقوم بأي شيء يعرض برشلونة للخطر".

وواصل "معظم اللاعبين يريدون القدوم إلى برشلونة فهم يحبوا النادي والفريق وفلسفتنا وطريقة فهمنا لكرة القدم".

وأكمل في حديثه مع صحيفة " elperiodico" الإسبانية "لا يزعجني تسرب الأسماء التي نريد التعاقد معها فهذا دليل على أن برشلونة على قيد الحياة في الانتقالات وأن بعض اللاعبين المميزين متواجدين على لائحة النادي".

وأتم لابورتا حديثه "قد يختلف عدد الصفقات التي سنجريها في الصيف لكننا سنوقع مع أربعة لاعبين على الأقل في الدفاع والوسط والهجوم".