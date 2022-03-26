استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد بلال.. طاهر أبو زيد الثالث

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك أحمد بلال نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمود الخطيب

2- حسن شحاتة

3- طاهر أبو زيد

4- محمد أبو تريكة

5- محمد صلاح

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصربالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا