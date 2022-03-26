استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد بلال.. طاهر أبو زيد الثالث
السبت، 26 مارس 2022 - 13:16
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك أحمد بلال نجم مصر والأهلي السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمود الخطيب
2- حسن شحاتة
3- طاهر أبو زيد
4- محمد أبو تريكة
5- محمد صلاح
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصربالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق يحيى.. حمادة إمام ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إكرامي الشحات.. مصطفى يونس ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد فتحي.. المعلم والعميد ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هيثم فاروق.. أحمد حسن في المركز الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات جدو.. قائمة قوية متنوعة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة حسني.. الخطيب يتصدر وأسطورة الزمالك ثانيا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات جمال حمزة.. حازم إمام في الصدارة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شيكابالا.. المعلم وبيبو