هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر

في الدقيقة 31 من المباراة العصيبة للفراعنة ضد السنغال يوم الجمعة أشهر الحكم بطاقة صفراء للمدافع محمود حمدي "الونش" مما أثار حفيظة لاعبي مصر.

لأن هذه البطاقة الصفراء وفقا للوائح ستحرم مدافع الزمالك من خوض لقاء الإياب يوم الثلاثاء في داكار.

والسبب أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما تلقى بطاقة صفراء أمام الجابون في تصفيات كأس العالم في 16 نوفمبر الماضي.

وتقول اللائحة لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتصفيات كأس العالم إن اللاعب الذي يحصل على بطاقتين صفراويتين في مباراتين مختلفتين يغيب عن اللقاء المقبل لفريقه دون الفصل بين المراحل المختلفة من التصفيات.

وإذا ظل في رصيده بطاقة صفراء وحيدة وانتهت التصفيات، لا تستمر معه البطاقة في بطولة كأس العالم.

وإنما يغيب عن أول مباراة في كأس العالم إذا كان تعرض للطرد في آخر مباراة من التصفيات.

وبالتالي وفقا للائحة، البطاقة الصفراء التي حصل عليها الونش أمام الجابون استمرت معه رغم أن لقاء السنغال كان في مرحلة جديدة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.

الموقف ذاته تعرض له جواو كانسيلو مدافع البرتغال ومانشستر سيتي الذي غاب عن مباراة بلده ضد تركيا يوم الخميس بسبب تراكم البطاقات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وفي إفريقيا أيضا سيغيب رامي بن سبعيني مدافع الجزائر عن مباراة الإياب ضد الكاميرون يوم الثلاثاء بعدما حصل على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب يوم الجمعة.

لكن حتى الآن ورغم ما تقوله اللائحة فإن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أكد أنهم لا يعرفون موقف الونش من مواجهة الإياب ضد السنغال.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "سندرس موقف الونش مع المسؤولين ولو تأكد غيابه سوف نستدعي لاعبا جديدا للقائمة، لكن حتى ذلك الوقت ننتظر القرار الرسمي".

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" -طلب عدم ذكر اسمه- لـFiGoal.com: "تواصلنا مع فيفا وطلبنا محو الإنذارات قبل المرحلة الحاسمة من التصفيات ولكن لم نحصل على رد".

و استدعى منتخب مصر مساء الجمعة الثنائي رامي ربيعة وعلي جبر لترميم دفاعه قبل المباراة المرتقبة ضد السنغال.

التعادل في داكار يوم الثلاثاء سيكفي رجال المدرب كارلوس كيروش لبلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخ منتخب مصر.