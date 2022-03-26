ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف

السبت، 26 مارس 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهدف الأول أمام السنغال

فاز منتخب مصر على ضيفه السنغال يوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السنغال يوم الثلاثاء المقبل لمواجهته في لقاء الإياب في ملعب عبد الله داي في العاصمة داكار.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة وبالطبع الفوز، أو حتى الهزيمة بفارق هدف لضمان التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه والثانية له على التوالي.

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أما الهزيمة بهدف دون رد فهي ستعني اللجوء لشوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح حال استمرار تلك النتيجة.

لكن ماذا لو فاز منتخب السنغال بهدفين لهدف؟ من يتأهل حينها؟

وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنظم لمباريات التصفيات فإن قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين حال التعادل في النتيجة مازال معمولا بها.

وهذا على عكس ما أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي ألغى تلك الأفضلية في الموسم الجاري من كل بطولاته.

لذا هذا يعني أن هزيمة منتخب مصر بأي نتيجة مثل 2-1، 3-2، إلى آخره، تعني تأهله لكأس العالم رسميا لأن الهدف الذي سجله خارج ملعبه سيحتسب بهدفين.

من جهة أخرى أعلن بيراميدز استدعاء مدافعه علي جبر لصفوف منتخب مصر قبل مباراة الإياب ضد السنغال.

وعلم FilGoal.com بعدها أن المنتخب استدعى رامي ربيعة من الأهلي لدعم الدفاع.

يأتي ذلك في ظل إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف وحاجته لعملية جراحية بسيطة وفقا لما أعلن مدرب المنتخب كارلوس كيروش.

فيما يظل موقف محمود حمدي "الونش" غامضا من خوض المباراة من عدمها للشك في إمكانية إيقافه بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.

وهو ما أكده كيروش إذ قال أن المنتخب سوف يستفسر من المسؤولين عن موقف الونش قبل لقاء الإياب.

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