مدرب تونس: انتصارنا على مالي لن يكون له معنى إلا بعد الإياب.. ولم نتفلسف كثيرا

"حققنا انتصارا ثمينا خارج ملعبنا لكنه لن يكون له معنى إلا مع إتمام المهمة في الإياب" هكذا تحدث جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عقب الفوز على مالي.

وفاز منتخب تونس خارج أرضه على مالي بهدف دون رد يوم الجمعة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث القادري عقب المباراة قائلا: "نريد تكرار الانتصار في لقاء الإياب ونؤكد التأهل لكأس العالم".

وواصل "هذا الفوز يعود لمجهود اللاعبين الكبير الذي قدموه في ظروف صعبة لم نرغب في التحدث عنها قبل اللقاء مثل خسارة بلال العيفة ليلة اللقاء ولكننا نجحنا في تعويضه ما يؤكد بأننا نمتلك مجموعة متكاملة من اللاعبين".

وواصل "تعاملنا بشكل متوازن ولم نتفلسف كثيرا وأعطينا المباراة حقها واليوم كان لدينا أشياء كثيرة إيجابية بسبب العمل الكبير خلال العامين الأخيرين لمنذر الكبير وعادل السليمي".

وأضاف "عرفنا كيف نجاري اللقاء وتعاملنا مع مجريات اللقاء بشكل جيد وهناك نضج تكتيكي من اللاعبين وهو ما أحدث الفارق في المباراة التي لم تكن سهلة".

وأتم القادري "مباراة الإياب ستكون أصعب ونأمل أن نعرف كيف نتعامل مع الأيام المقبلة ومع حضور الجمهور التونسي نريد تحقيق الهدف المنشود".

وستقام مباراة الإياب في ملعب رادس يوم الثلاثاء المقبل.