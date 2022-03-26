مدرب نيجيريا: أهدرنا الفوز على غانا

السبت، 26 مارس 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

شدد أوجوستين إجوافون مدرب نيجيريا أن فريقه كان الأفضل أمام غانا يوم الجمعة في لقاء انتهى بدون أهداف في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال إجوافون بعد المباراة:"أتيحت لنا فرصتان للتسجيل والفوز".

ثم استدرك "لكن أعتقد أن التعادل نتيجة جيدة رغم أننا أردنا الانتصار".

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مساء الثلاثاء على ملعب أبوجا في نيجيريا ستكون مهمة غانا صعبة أمام رفاق أحمد موسى.

إذا انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف سيلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وإذا استمر التعادل فستحسم ركلات الترجيح المتأهل إلى المونديال.

نيجيريا غانا تصفيات كأس العالم
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