مدرب نيجيريا: أهدرنا الفوز على غانا

شدد أوجوستين إجوافون مدرب نيجيريا أن فريقه كان الأفضل أمام غانا يوم الجمعة في لقاء انتهى بدون أهداف في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال إجوافون بعد المباراة:"أتيحت لنا فرصتان للتسجيل والفوز".

ثم استدرك "لكن أعتقد أن التعادل نتيجة جيدة رغم أننا أردنا الانتصار".

مساء الثلاثاء على ملعب أبوجا في نيجيريا ستكون مهمة غانا صعبة أمام رفاق أحمد موسى.

إذا انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف سيلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وإذا استمر التعادل فستحسم ركلات الترجيح المتأهل إلى المونديال.