مدرب غانا: تأثرنا بالإرهاق أمام نيجيريا

أرجع أوتو أدو مدرب غانا المؤقت تعادل فريقه مع ضيفته نيجيريا إلى الحالة البدنية للاعبيه.

ولم تستطع النجوم السوداء التسجيل في شباك النسور الخضراء ليتأجل حسم المتأهل إلى كأس العالم إلى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء.

وستحل غانا ضيفة على نيجيريا والفائز سيعبر إلى مونديال قطر.

وقال أدو بعد المباراة:"أولا، لعبنا جيدا رغم بعض الأخطاء، بدأنا بشكل جيد".

ثم استدرك "لكننا تأثرنا بالإجهاد وهو ما جعل نيجيريا تدخل المباراة أكثر".

ومساء الثلاثاء على ملعب أبوجا ستكون مهمة غانا صعبة أمام رفاق أحمد موسى.

إذا انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف سيلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وإذا استمر التعادل فستحسم ركلات الترجيح المتأهل.