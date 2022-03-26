مدرب غانا: تأثرنا بالإرهاق أمام نيجيريا
السبت، 26 مارس 2022 - 11:28
كتب : FilGoal
أرجع أوتو أدو مدرب غانا المؤقت تعادل فريقه مع ضيفته نيجيريا إلى الحالة البدنية للاعبيه.
ولم تستطع النجوم السوداء التسجيل في شباك النسور الخضراء ليتأجل حسم المتأهل إلى كأس العالم إلى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء.
وستحل غانا ضيفة على نيجيريا والفائز سيعبر إلى مونديال قطر.
وقال أدو بعد المباراة:"أولا، لعبنا جيدا رغم بعض الأخطاء، بدأنا بشكل جيد".
ثم استدرك "لكننا تأثرنا بالإجهاد وهو ما جعل نيجيريا تدخل المباراة أكثر".
ومساء الثلاثاء على ملعب أبوجا ستكون مهمة غانا صعبة أمام رفاق أحمد موسى.
إذا انتهى الوقت الأصلي بدون أهداف سيلعب الفريقان شوطين إضافيين.
وإذا استمر التعادل فستحسم ركلات الترجيح المتأهل.
نرشح لكم
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022 تعادل بين هولندا وألمانيا.. خماسية لـ إسبانيا والنرويج تفوز 9-صفر رسالة وداع من كيروش لجمهور مصر: انتهى الحلم.. بذلنا قصارى جهدنا وفخور بكم يا رفاق
أخر الأخبار
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 7 ساعة | حلم المونديال