سونج: الجزائر لم تأت إلى الكاميرون للعب الكرة.. لم يكن لديهم فرص

السبت، 26 مارس 2022 - 11:20

كتب : FilGoal

الكاميرون - بوركينا فاسو

أعرب ريجوبير سونج المدير الفني لكاميرون عن استيائه من هزيمة فريقه أمام الجزائر مؤكدا أن الأخير لم يلعب كرة القدم.

وهُزم منتخب الكاميرون في ملعبه جابوما بهدف دون رد أمام الجزائر في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال سونج: "هل الجزائر جاءت إلى الكاميرون من أجل لعب كرة القدم؟ لم يأتوا إلى اللعب".

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وواصل "لقد استحوذنا على الكرة أكثر من الجزائر، لكنهم لعبوا بـ7 لاعبين في الخلف وهو ما صعّب علينا المأمورية".

وتابع قائد منتخب الكاميرون السابق "لم يكن للجزائر فرص واستحوذنا على الكرة وكنا الأفضل ولكن الشيء الوحيد الذي نستطيع قوله إننا نعتبر شيئا لم يحدث وعلينا العودة للعمل والتحضير للقاء الإياب والذهاب لكأس العالم".

وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز بفارق هدفين ليتأهل للمونديال.

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