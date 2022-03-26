بلماضي: لاعبو الجزائر قدموا مباراة بطولية ضد الكاميرون.. وشيء واحد كان قاسي علينا

أشاد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بلاعبي فريقه عقب فوزهم على الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب الجزائر على الكاميرون في ملعب جابوما بهدف دون رد في ذهاب التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتحدث بلماضي عقب المباراة قائلا: "كل اللاعبين قدموا مباراة بطولية في ظروف صعبة إذ أن الحرارة كانت مرتفعة والرطوبة عالية".

وواصل "كان على اللاعبين بذل مجهودات كبيرة في ظل طريقة اللعب التي اعتمدناها اليوم والجديدة بالنسبة لنا".

وتابع "المواجهة لم تكن سهلة إطلاقا وكنا نعلم أن الخطر يأتي من أي لاعب كاميروني فهم يسجلون الكثير من الأهداف".

وأردف "كان يجب علينا بذل الكثير من الجهد لإيقاف المنتخب الكاميروني والحد من خطورته".

وعن غياب رامي بن سبعيني عن لقاء الإياب قال: "غيابه عن مباراة الإياب سيكون قاسي علينا".

أما عن الجمهور الجزائري فقال بلماضي: "كنا نعلم بأن أنصارنا هم اللاعب رقم 12 بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خارج الجزائر نحن من البلدان القلائل جدا في قارة إفريقيا التي يتنقل معنا أنصارنا بقوة، أشكرهم من كل قلبي".

وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم الثلاثاء المقبل.