تصفيات كأس العالم - الأرجنتين تستعرض بثلاثية أمام فنزويلا
السبت، 26 مارس 2022 - 10:41
كتب : FilGoal
فازت الأرجنتين على ضيفتها فنزويلا بنتيجة 3-صفر صباح السبت في الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ولم يجد رفاق الساحر ليونيل ميسي صعوبة في التفوق على ضيوفهم الذين فقدوا مسبقا فرصة التأهل للمونديال.
وسجل أهداف الأرجنتين، التي ضمنت مسبقا مكانها في قطر، نيكولاس جونزاليس وأنخيل دي ماريا وميسي في الدقائق 34 و79 و82.
وبات ميسي أسرع لاعب يسجل 760 هدفا بعدما نال من شباك وويكر فارينييز.
ويوم الثلاثاء تحل الأرجنتين ضيفة على الإكوادور وتتبقى لها مباراة أخرى في التصفيات ضد البرازيل كانت أُجلت من الجولة السادسة.
وستشارك الأرجنتين في المونديال للمرة 18 وتوجت باللقب في 1978 و1986.
وودعت النسخة الأخيرة في 2018 من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا البطلة لاحقا.
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