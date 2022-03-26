مواعيد مباريات اليوم 26 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. كأس مصر ولقاءات ودية مرتقبة

تجري اليوم مباراة في دور الـ32 لكأس مصر يلعب فيها فيوتشر ضد منتخب السويس (6 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وتخوض منتخبات مباريات ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة وبالأخص كأس العالم 2022 الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

وتلعب هولندا ضد الدنمارك (9:45 مساء - beIN Premium 1).

وتستضيف إنجلترا فريق سويسرا (7:30 مساء - beIN Premium 1).

وتأهل الرباعي مسبقا للمونديال.

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