وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة

أبدى وائل جمعة مدير منتخب مصر سعادته بفوز الفراعنة على منتخب السنغال في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز الفراعنة بهدف نظيف سجله ساليو سيس في شباكه بالخطأ في الدقيقة 4، في الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة.

وقال وائل جمعة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز. لا يزال أمامنا الجزء الأهم والأكبر والأصعب. ننوي إكمال المشوار بنفس النسق".

وأضاف "كانت مباراة صعبة للغاية فنحن نعرف الفريق الذي نواجهه بإمكانياته ولاعبيه. السنغال فريق منظم وقوي للغاية ولكن معنا مدرب محترم (كارلوس كيروش) ويفهم جيدا ما يفعله ولعب أمامه بالطريقة التي نجحنا بها في الحد من خطورته".

وأوضح "كنا منظمين وخطورتهم الوحيدة كانت الكرات الثابتة، وهذه نتيجة قلة الخبرة في بعض اللحظات من بعض اللاعبين في ارتكاب مخالفات في أماكن خطرة".

وتابع جمعة "هذه روح منتخب مصر التي شاهدناها في كأس العرب وكأس أمم إفريقيا وأتمنى استمرارها معنا في المباراة التالية لاجتياز الخطوة الأصعب والوصول إلى كأس العالم فهو حلمنا".

وواصل "اللاعبون الذين لم يشاركوا اليوم يتدربون في الملعب، ولدينا تدريبات أخرى غدا وبعد الغد قبل السفر مباشرة".

واختتم مدير المنتخب "نحتاج إلى التوفيق الذي بدأنا به اليوم ونتمنى أن يستمر معنا. أشكر الجماهير على المساندة والدعم. هذا هو جمهور منتخب مصر الذي يشعر باللاعبين وبحاجتنا للفرحة كبلد".

ويلعب منتخب مصر مباراة العودة في ضيافة السنغال يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهى بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.