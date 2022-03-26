تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر أن مباراة العودة ضد السنغال ستكون صعبة للغاية.

تريزيجيه النادي : إسطنبول باشاك شهير السنغال مصر

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "الشوط الأول انتهى في مصر ويتبقى لنا الشوط الثاني في السنغال".

وأضاف "كل لاعبي منتخب مصر غير سعداء ولا نشعر أننا تأهلنا وكنا نريد أن تكون النتيجة أفضل من ذلك".

وأكمل "نلعب ضد منتخب قوي وكبير ومباراة العودة في أرضهم ستكون صعبة للغاية".

وواصل "الجمهور هو سبب فوز المنتخب على السنغال وسنبذل قصارى جهدنا في مباراة العودة لنتأهل لكأس العالم ونسعدهم".

وأتم تصريحاته "الهزيمة في نهائي أمم إفريقيا كانت صعبة للغاية خاصة أننا خسرنا النهائي مرتين، ومجهود المنتخب سيكتمل بالتأهل لكأس العالم".

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب للجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

هدف فوز الفراعنة جاء في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، بقدم ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ في مرماه.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في العاصمة السنغالية داكار.

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