صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال

منافسة في ليفربول الإنجليزي انتقلت إلى القارة السمراء بين محمد صلاح قائد منتخب مصر وساديو ماني نجم منتخب السنغال.

تفوق ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقاد صلاح منتخب مصر للفوز في النصف الأول من المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2022.

فماذا فعل محمد صلاح وساديو ماني على أرض استاد القاهرة في المواجهة التي عرفت تفوق الفراعنة بنتيجة 1-0؟

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محمد صلاح

خلال 90 دقيقة سدد محمد صلاح كرة وحيدة ارتطمت بالعارضة (التي جاء منها هدف منتخب مصر الوحيد).

وأكمل مراوغة واحدة صحيحة من أصل 5 وهو الأكثر في منتخب مصر.

تاسع أكثر من لمس الكرة في منتخب مصر برصيد 38 مرة، مرر 15 تمريرة صحيحة من 20 بنسبة دقة 75%.

أرسل تمريرة مفتاحية واحدة (انتهت بتسديدة)، ودفاعيا شتت صلاح الكرة مرتين.

أرسل عرضية واحدة صحيحة من 4، وكرة طولية وحيدة بشكل صحيح بنسبة 100%.

فاز بـ 3 صراعات ثنائية من 13 وكان ثالث أكثر من حصل على أخطاء لصالح منتخب مصر برصيد خطأين.

ساديو ماني

خلال 90 دقيقة كان ماني أكثر من سدد لصالح السنغال برصيد تسديدتين واحدة على المرمى وأخرى خارج المرمى.

أكثر من أكمل مراوغات ناجحة برصيد 6 من أصل 7 في منتخب السنغال.

لم يساهم ماني في أي مساندة دفاعية لأسود التيرانجا مثل صلاح.

ثامن أكثر من لمس الكرة برصيد 41 مرة لمنتخب بلاده، ومرر 14 كرة صحيحة من أصل 20 بنسبة دقة 70%.

أرسل تمريرة مفتاحية واحدة صحيحة، أرسل عرضيتين وكرة طويلة واحدة صحيحة بنسبة دقة 100%.

فاز بـ 8 من أصل 11 صراع ثنائي وواحد من 4 في الصراعات الهوائية، وحصل على خطأين.

** الأرقام من SofaScore