منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال

تدرب منتخب مصر على أرضية استاد القاهرة بعد نهاية مباراته مع السنغال في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله الظهير الأيسر ساليو سيس في الدقيقة 4 عن طريق الخطأ في شباك السنغال.

ويلعب منتخب مصر مباراة العودة في التاسع والعشرين من مارس الجاري على أرضية ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

📸 لاعبو منتخب مصر يتدربون عقب نهاية المباراة والفوز على السنغال بهدف 🇪🇬🇸🇳 pic.twitter.com/9uw8DyjKbz — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2022

وشهدت المباراة خروج محمد عبد المنعم مصابا من جانب منتخب مصر، وعبده ديالو من السنغال.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهى بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.