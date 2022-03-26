100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول

السبت، 26 مارس 2022 - 00:23

كتب : إسلام أحمد

محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - مصر - السنغال

كتب ياسر إبراهيم مشاركته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر في مواجهة حاسمة ضد السنغال وكبديل مساهما في الحفاظ على نظافة الشباك للفراعنة.

وفاز منتخب مصر بهدف دون رد على نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

ياسر شارك بدلا من محمد عبد المنعم الذي تعرض للإصابة في الشوط الأول بعد التحام قوي مع ساديو ماني نتج عنه انهمار الدماء من أنفه.

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فماذا قدم ياسر إبراهيم أمام أسود التيرانجا خلال 53 دقيقة بالأرقام؟

ثاني أكثر لاعب شتت الكرة في منتخب مصر (5) بعد محمود حمدي الونش (7).

قطع مسار الكرة مرة وحيدة، وتدخل واحد بشكل صحيح.

على مستوى التمريرات مرر ياسر 11 كرة صحيحة من أصل 15 بنسبة دقة (73%)

وكان ثالث من أرسل كرات طولية صحيحة في المباراة إذ أرسل 3 تمريرات صحيحة من أصل 6.

في الصراعات الهوائية كان هو الوحيد الذي فاز بكل الصراعات الهوائية في أكثر منافسة واحدة بنسبة 100% برصيد 4 من 4.

* خريطة ياسر إبراهيم الحرارية ضد السنغال

وعلى مستوى الصراعات الثنائية فاز بصراع وحيد من أصل 3.

وكان ثاني أقل لاعب فقدا للاستحواذ على الكرة في المنتخب بعد محمد عبد المنعم.

وهو رفقة محمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد الشناوي من لم يرتكبوا أخطاءً.

هجوميا كان لياسر إبراهيم محاولتين على مرمى السنغال تم التصدي لهما من الدفاع، كأكثر من سدد مع تريزيجيه لمنتخب مصر.

** الأرقام من SofaScore

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