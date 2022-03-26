إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف

السبت، 26 مارس 2022 - 00:20

كتب : أحمد الخولي

تدخل محمد عبد المنعم وسقوط ساليو سيس داخل منطقة الجزاء

قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر برئاسة محمد أبو العلا نقل محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام السنغال.

وتعرض عبد المنعم لإصابة أثناء المباراة بعد تدخل قوي من ساديو ماني لاعب السنغال، ليغادر في الشوط الأول ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم. (طالع التفاصيل)

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

أخبار متعلقة
مؤتمر مدرب السنغال: فوز مصر لا يعني أننا سيئين.. ونتيجة 1-0 سلاح ذو حدين فك العقدة وقوة دفاعية.. أبرز أرقام مباراة مصر مع السنغال ننتظركم عائدون بالتأهل من داكار .. منتخب مصر يفوز على السنغال في تصفيات كأس العالم طريق المونديال - الحسم في لاجوس.. نيجيريا تفرض التعادل على غانا ملامح من انتصار مصر على السنغال.. رسالة شديدة اللهجة قبل موقعة داكار

ويحتاج عبد المنعم للخضوع لجراحة بسيطة في الأنف، وفقا لما ذكره كيروش في المؤتمر الصحفي.

لذلك حرص الجهاز الطبي على نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، لخضوعه للمزيد من الفحوصات والآشعة للتأكد من مدى إصابته.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب للجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

هدف فوز الفراعنة جاء في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، بقدم ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ في مرماه.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في العاصمة السنغالية داكار.

محمد عبد المنعم منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول
أخر الأخبار
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال 4 ساعة | حلم المونديال
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال 5 ساعة | حلم المونديال
وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة 6 ساعة | حلم المونديال
تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل 7 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا 7 ساعة | حلم المونديال
صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال 7 ساعة | حلم المونديال
منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 7 ساعة | حلم المونديال
100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول 7 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال