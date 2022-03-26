قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر برئاسة محمد أبو العلا نقل محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية بعد إصابته أمام السنغال.

وتعرض عبد المنعم لإصابة أثناء المباراة بعد تدخل قوي من ساديو ماني لاعب السنغال، ليغادر في الشوط الأول ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم. (طالع التفاصيل)

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

ويحتاج عبد المنعم للخضوع لجراحة بسيطة في الأنف، وفقا لما ذكره كيروش في المؤتمر الصحفي.

لذلك حرص الجهاز الطبي على نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، لخضوعه للمزيد من الفحوصات والآشعة للتأكد من مدى إصابته.

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وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب للجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

هدف فوز الفراعنة جاء في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، بقدم ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ في مرماه.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في العاصمة السنغالية داكار.