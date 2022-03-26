مؤتمر مدرب السنغال: فوز مصر لا يعني أننا سيئين.. ونتيجة 1-0 سلاح ذو حدين

السبت، 26 مارس 2022 - 00:03

كتب : أحمد الخولي

أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر

تحدث أليو سيسيه مدرب السنغال عن خسارة فريقه أمام منتخب مصر بهدف نظيف على استاد القاهرة في ذهاب تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة متوازنة. منتخب مصر نجح في استغلال الفرصة والتسجيل مبكرا. كان هناك الكثير من الفرص للسنغال ولكننا افتقرنا للفاعلية اللازمة لإحراز التعادل".

وأضاف "منتخب مصر ظهر بشكل جيد. بالنسبة لنا هذا وقت التحضير والاستعداد للمباراة القادمة وتلافي أخطاء الذهاب".

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وأوضح "قلت للاعبين ارفعوا رؤوسكم فهذه مباراة ذهاب ولا تزال هناك مباراة إياب من 90 دقيقة بحضور جماهيرنا. رأينا تأثيرا كبيرا للجمهور المصري، وسيكون هذا في صالحنا حين نلعب على أرضنا".

وتابع سيسيه "نتيجة 1-0 على الجانب النفسي مهمة لمنتخب مصر. بالنسبة لنا نفسيا هي ليست نتيجة كبيرة. أمامنا الكثير من العمل والاستعدادات لضمان رد فعل مختلف في مباراة العودة".

وواصل المدرب "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية رغم الهدف الذي تلقيناه مبكرا. امتلكنا نسبة استحواذ كبيرة ونجحنا في إدارة المباراة ولكننا افتقرنا للفاعلية الهجومية. خسارتنا لا تعني أننا قدمنا مباراة سيئة".

وعن أداء لاعبيه قال: "أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين الذين خاضوا المباراة اليوم. استغلال منتخب مصر لفرصته لا يعني أننا لدينا مشكلة على المستوى الفردي أو الجماعي في التشكيل".

وأوضح "في كرة القدم لا بد من وجود فاعلية هجومية ودفاعية، وهذا كان حاضرا في الشوط الثاني. سيتم العمل والتحضير بدون أي تغييرات".

أما عن حالة عبده ديالو الذي غادر المباراة مصابا في الشوط الأول قال سيسيه: "لا أعرف تداعيات إصابة عبده ديالو وأنتظر الفحص الطبي. نحتاج إلى الثقة التامة بالنفس والاستعداد لتقديم مباراة جيدة، وأهنئ منتخب مصر على الفوز والأداء".

واختتم "الحماس لم ينخفض بعد هدف مصر. واصلنا على نفس الأداء وسنستعد جيدا للإياب".

وفاز منتخب مصر بهدف عكسي سجله ساليو سيس في شباكه بالخطأ في الدقيقة الرابعة.

وتقام مباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار.

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