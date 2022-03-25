فك العقدة وقوة دفاعية.. أبرز أرقام مباراة مصر مع السنغال

الجمعة، 25 مارس 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهدف الأول أمام السنغال

شوط أول انتهى في الذهاب بهدف ساليو سيس بالخطأ في مرماه، وشوط ثان ينتظرنا في داكار.

مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في إستاد القاهرة انتهت بهدف وحيد مع الدقيقة الرابعة ليتأجل الحسم لمواجهة الثلاثاء.

المباراة شهدت أول أهداف المنتخب المصري في شباك السنغال منذ هدف عمرو زكي في إستاد القاهرة أيضا عام 2006.

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لعب الفراعنة أمام السنغال 3 مباريات بعد ذلك دون تسجيل أي هدف واستقبلوا ثلاثة أهداف.

وشارك ياسر إبراهيم مع الفراعنة للمرة الأولى دوليا كبديل مكان محمد عبد المنعم الذي تعرض للإصابة.

وبدأ عمر جابر أساسيا مع منتخب مصر أمام السنغال ليشارك للمرة الأولى منذ 5 سبتمبر 2021 أمام الجابون.

وشارك نبيل عماد دونجا كبديل مع الدقائق الأخيرة ليلعب مباراته الأولى منذ 30 يونيو 2019 أمام أوغندا.

وخرج الفراعنة بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي.

نستعرض معا أبرز أرقام المباراة بين الفريقين:

التسديدات: مصر 9-10 السنغال

التسديد على المرمى: مصر 3-3 السنغال

الركنيات: مصر 4-4 السنغال

التمريرات الصحيحة: مصر 230- 304 السنغال

دقة التمرير: مصر 73% - 79% السنغال

الكرات الطولية الصحيحة: مصر 33-26 السنغال

المراوغات الصحيحة: مصر 2-15 السنغال

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