طريق المونديال - الحسم في لاجوس.. نيجيريا تفرض التعادل على غانا

الجمعة، 25 مارس 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

غانا - نيجيريا

حسم التعادل السلبي مواجهة غانا ونيجيريا في ملعب بابا يارا في ذهاب المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الوطني في لاجوس العاصمة النيجيرية.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل المنتخبان سلبيا في المواجهات المباشرة بينهما.

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وهي المباراة الأولى والوحيدة في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات التي تنتهي بالتعادل السلبي، بعدما فازت الجزائر ومصر وتونس وتعادلت المغرب.

التشكيل

قاد فيلكس أفينا جيان لاعب روما الإيطالي هجوم غانا لأول مباراة دولية وبجواره جوردان أيو.

في المقابل عاد فيكتور أوسيمين لقيادة هجوم نيجيريا بعدما غاب عن كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة ومن خلفه تواجد الثلاثي موسيس سيمون وكيليتشي إيهانتشيو وصامويل تشيكويزي.

وصف المباراة

في الدقيقة الثانية سدد توماس بارتي أول فرص النجوم السوداء لكنها ارتدت من الدفاع.

وبعد مرور 33 دقيقة من بداية اللقاء، سدد عبدول فاتاو كرة قوية من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس فرانسيس أزوهو لركنية.

وهدد منتخب نيجيريا مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 41 بتسديدة مرت أعلى العارضة عن طريق جو أريبو لاعب الوسط.

في الشوط الثاني كاد موسيس سيمون أن يسجل هدف النسور الخضر بتسديدة قوية في منتصف المرمى تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 55.

وتألق أوزهو مرة أخرى في التصدي لتسديدة غانية من جوردان أيو في الدقيقة 71.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، طالب لاعبو نيجيريا بركلة جزاء عقب لمسة يد على بابا محمد داخل منطقة الجزاء.

رضوان جيد حكم اللقاء طالع تقنية الفيديو ورفض احتساب الركلة ليظل التعادل السلبي قائما.

تصفيات كأس العالم نيجيريا غانا
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