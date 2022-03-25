تبديل اضطراري لـ مصر.. إصابة محمد عبد المنعم

الجمعة، 25 مارس 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - ساديو ماني - مصر - السنغال

اضطر منتخب مصر لإجراء تبديل اضطراري في مباراته ضد السنغال بعد إصابة محمد عبد المنعم.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأصيب عبد المنعم جراء التحام قوي مع ساديو ماني نتج عنه انهمار الدماء من أنفه.

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وكان ياسر إبراهيم يستعد للمشاركة بدلا من عبد المنعم لكن الأخير أكد قدرته على استكمال المباراة.

ولكن بعد عودته لما يقرب من 10 دقائق وبالتحديد في الدقيقة 37 اضطر عبد المنعم للخروج مستبدلا ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

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