مدافع السنغال يغادر مباراة مصر للإصابة بعد 13 دقيقة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

لاعبو السنغال في عمليات الإحماء قبل مواجهة مصر - تصفيات كأس العالم

غادر عبدو ديالو مدافع منتخب السنغال مباراة مصر في تصفيات كأس العالم للإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في ذهاب الجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في المباراة المقامة في استاد القاهرة.

وتعرض عبدو ديالو مدافع السنغال وباريس سان جيرمان الفرنسي لإصابة عضلية، ليغادر الملعب في الدقيقة 13 ويشارك بدلا منه بابي سيسيه.

أخبار متعلقة
الملك صلاح يمهد طريق الهدف الأول لـ مصر ضد السنغال بعد 16 عاما لحظة دخول ساديو ماني إلى استاد القاهرة واستقبال الجماهير المصرية طريق المونديال - سليماني يحتل جابوما.. رأسية تقود الجزائر للانتصار على الكاميرون طريق المونديال - نسر تونس يحلق عاليا في مالي

وتقدم منتخب مصر على السنغال في الدقيقة 4 بهدف سجله ساليو سيس مدافع أسود التيرانجا بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة به وسكنت الشباك.

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في داكار عاصمة السنغال.

Image

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول
أخر الأخبار
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال 4 ساعة | حلم المونديال
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال 5 ساعة | حلم المونديال
وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة 6 ساعة | حلم المونديال
تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل 7 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا 7 ساعة | حلم المونديال
صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال 7 ساعة | حلم المونديال
منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 7 ساعة | حلم المونديال
100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول 7 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال