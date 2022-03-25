مدافع السنغال يغادر مباراة مصر للإصابة بعد 13 دقيقة

غادر عبدو ديالو مدافع منتخب السنغال مباراة مصر في تصفيات كأس العالم للإصابة.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في ذهاب الجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في المباراة المقامة في استاد القاهرة.

وتعرض عبدو ديالو مدافع السنغال وباريس سان جيرمان الفرنسي لإصابة عضلية، ليغادر الملعب في الدقيقة 13 ويشارك بدلا منه بابي سيسيه.

وتقدم منتخب مصر على السنغال في الدقيقة 4 بهدف سجله ساليو سيس مدافع أسود التيرانجا بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة به وسكنت الشباك.

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في داكار عاصمة السنغال.