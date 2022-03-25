الملك صلاح يمهد طريق الهدف الأول لـ مصر ضد السنغال بعد 16 عاما

الجمعة، 25 مارس 2022 - 21:40

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بالهدف الأول في السنغال

أربع دقائق فقط كانت كافية لمنتخب مصر ليهز شباك السنغال.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي الدقيقة الرابعة أرسل عمرو السولية تمريرة الطولية قابلها مصطفى محمد برأسية.

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ووصلت الكرة إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة ولكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت لترتطم بساليو سيس وتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لمصر.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 11 لمصر في تصفيات كأس العالم الجارية بعد دور المجموعات.

كما أن ذلك الهدف هو الأول لمصر منذ ذلك الذي سجله عمرو زكي ضد السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2006.

إذ أن منتخب مصر واجه السنغال بعدها ثلاث مرات ولم يسجل ضدهم أبدا، وكان هناك مواجهتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015، ونهائي البطولة القارية 2021.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في ملعب عبد الله داي في العاصمة السنغالية داكار الثلاثاء المقبل.

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