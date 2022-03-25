لحظة دخول ساديو ماني إلى استاد القاهرة واستقبال الجماهير المصرية

وصل ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الذهاب أمام منتخب مصر، في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022.

وحظي ماني باستقبال خاص من الجماهير في مدرجات استاد القاهرة.

ويلعب الذهاب بين الفريقين الليلة، بينما يلعبان الإياب في ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار، يوم الثلاثاء 29 مارس.

وحتى الآن تعادل منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية 1-1، بينما تغلب منتخب تونس على مالي 1-0 وتغلب منتخب الجزائر على الكاميرون بنفس النتيجة، بينما يلعب منتخبي نيجيريا وغانا.

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