طريق المونديال - نسر تونس يحلق عاليا في مالي

اقترب نسر قرطاج من أن يحط في قطر بـ كأس العالم 2022 بعدما حقق فوزا ثمينا على مالي خارج القواعد على ملعب 23 مارس في ذهاب تصفيات المونديال.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق: موسى سيساكو

ويلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الأولمبي في رادس (حمادي العقربي) والفوز أو التعادل للمنتخب الشقيق يعني التأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

ورد منتخب تونس خسارته من مالي في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا في مباراة شهدت إثارة تحكيمية إذ انتهت قبل موعدها بـ 5 دقائق. (طالع التفاصيل)

التشكيل

بدأ علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في تشكيل نسور قرطاج.

🛑 ثلاثي هجومي في تشكيل منتخب تونس لمواجهة مالي في تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/divuSx7ffy — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2022

بينما ظهر عبدولاي دوكوري لأول مرة بشكل أساسي بقميص نسور مالي، فيما تواجد أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

🏟 تشكيل مالي عبد الله دوكوري يشارك للمرة الأولى مع منتخب مالي ضد تونس في تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/p5qtjNN3Ya — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2022

وصف المباراة

استحوذ منتخب تونس على الكرة في الدقائق الأولى من عمر اللقاء لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

في الدقيقة 18 راوغ عبدولاي ديابي أكثر من لاعب بمهارة ثم سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس بشير بن سعيد.

وهدد يفيس بيسوما مرمى تونس بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 29.

أول هجمات نسور قرطاج الخطيرة جاءت عن طريق محمد علي بن رمضان من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وتصدى لها الحارس إبراهيم مونكورو ثم شتتها الدفاع في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 36 جاء هدف اللقاء الوحيد، عدة تمريرات تصل إلى موسى سيساكو الذي مرر بالخطأ للحارس لكنها سكنت الشباك بالخطأ معلنة هدف اللقاء الأول وسط بكاء من اللاعب ومواساة من زملائه، فيما احتفل منتخب تونس بالهدف الأول.

بعد 4 دقائق أضعف موسى سيساكو آمال أصحاب الأرض بعدما أشهر بامالاك تسيميا البطاقة الحمراء في وجهه إثر عرقلة لـ سيف الدين الجزيري المنفرد من خارج منطقة الجزاء.

شوط أول انتهى انتهى بهدف دون رد لنسور قرطاج.

أجرى محمد ماجاسوبا المدير الفني لمالي 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 48 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه سيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 51 سدد أداما تراوري من داخل منطقة الجزاء كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 65 أشرك جلال القادري في أول تغييراته طه ياسين الخينسي بدلا من سيف الدين الجزيري.

ولم يستغل عبدولاي ديابي خطأ من الحارس كرة سقطت من يد حارس تونس وسدد كرة مرت بمحاذاة خط المرمى قبل 8 دقائق من نهائي اللقاء.

وكاد معلول أن يصنع هدف نسور قرطاج الثاني من عرضية قابلها نادر الغندري برأسية مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز مهم وثمين لنسور قرطاج.