طريق المونديال - سليماني يحتل جابوما.. رأسية تقود الجزائر للانتصار على الكاميرون

الجمعة، 25 مارس 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

الكاميرون 0-1 الجزائر

تغلب منتخب الجزائر على مضيفه الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابوما في مدينة دوالا ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

سجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

بذلك يضع الخضر قدما في المونديال، انتظارا لمباراة الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري على ملعب مصطفى تشاكر.

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وهذه أول خسارة للكاميرون على أراضيها منذ 50 عاما، تحديدا منذ عام 1972.

ركود كسره سليماني

اتخذ الشوط الأول نسقا هادئا للغاية، حيث ساده التحفظ من الجانبين.

المحاولة الأبرز أتت من انفراد إسلام سليماني الذي سدد في الدقيقة 13، ولكن تصدى أندريه أونانا إلى الركنية.

وكاد إريك ماكسيم تشوبو موتينج أن يهدد في الدقيقة 31، ولكن الراية أوقفته بداعي التسلل.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 41 برأسية سليماني، بعد عرضية من يوسف بلايلي.

سونج يتحرك

مع بداية الشوط الثاني أجرى ريجوبير سونج مدرب الكاميرون تبديلين بخروج بخروج مارتن هونجلا وفينسنت أبو بكر ونزول كيفن سوني ولياندرو تاوامبا.

وتوقفت المباراة بسبب مشاكل في الإضاءة، قبل أن يستأنف اللعب من جديد، وهو ما أسفر عن احتساب 11 دقيقة كوقت محتسب بدلا من الضائع في نهاية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 61 تشوبو موتينج مجددل ولكن تصدى مبولحي بسهولة.

بلماضي يرد

أجرى جمال بلماضي مدرب الجزائر 3 تبديلات في الدقيقة 76 بخروج إسلام سليماني ورامز زروقي ورياض محرز ونزول إسحاق بلفوضيل وسفيان بندبكة وسفيان فيجولي.

على الناحية الأخرى حل جايل أوندوا بدلا من جان أونانا في الدقيقة 85، ليرد بلماضي بإشراك عدلان قديورة بدلا من إسماعيل بن ناصر، ثم مهدي تاهرات بدلا من عبد القادر بدران في الدقيقة 89.

تكثفت محاولات الكاميرون في النهاية، حيث سدد كارل توكو إيكامبي كرة في الدقيقة 90 أبعدها الدفاع إلى ركنية، بينما كاد إسحاق بلفوضيل أن يرد ويقتل المباراة في الدقيقة 91، ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

أخيرا حاول إيكامبي في الدقيقة 97 ولكن الدفاع أبعد الكرة إلى ركنية، وانتهت المباراة بفوز محاربي الصحراء.

وتغلب منتخب تونس على مالي بهدف نظيف، بينما انتهت مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب بالتعادل 1-1.

ولاحقا يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب غانا ضد نيجيريا.

منتخب الجزائر منتخب الكاميرون تصفيات كأس العالم إسلام سليماني
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