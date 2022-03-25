حلم المونديال - تشكيل السنغال.. سيسيه دون تغييرات عن نهائي إفريقيا ضد مصر

الجمعة، 25 مارس 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

أليو سيسيه وساديو ماني - مصر × السنغال

أعلن أليو سيسيه تشكيل منتخب السنغال لمواجهة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في إستاد القاهرة ذهابا، قبل أن تُلعب مباراة الإياب الثلاثاء 29 مارس في عبد الله واد.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

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حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو سيس - عبده ديالو - كاليدو كوليبالي - بونا سار

خط الوسط: نامبليس ميندي - إدريسا جانا جاي - شيخو كوياتي

خط الهجوم: ساديو ماني - فامارا ديديو - إسماعيلا سار

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ويحضر 65 ألف متفرجا مباراة مصر مع السنغال في ستاد القاهرة الدولي.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة الرباعي مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيتواجد مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد على القناة الصوتية الثانية بلال علام.

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيتواجد أيمن الكاشف من استاد القاهرة عبر القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب عبد الله واد بداكار في 29 مارس.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

مصر السنغال تصفيات كأس العالم حلم المونديال
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