جاريث بيل يفتح النار على صحيفة ماركا: الكل يعلم من هو الطفيلي الحقيقي

الجمعة، 25 مارس 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

جاريث بيل - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أصدر جاريث بيل قائد منتخب ويلز وجناح ريال مدريد بيانا ينتقد خلاله بعض الأساليب الصحفية وتحديدا صحيفة ماركا الإسبانية.

جاء ذلك بعد تقرير ماركا الذي تحدث عن امتصاص بيل لأموال ريال مدريد دون أن يقدم فائدة له، ووصفه بالطفيلي.

وجاء نص بيان بيل كالتالي:

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صحيفة ديلي ميل ألقت الضوء على الافتراء والازدراء والتخمين في الموضوع الصحفي الصادر عن ماركا.

في وقت يشهد انتحار الناس بفعل قسوة الإعلام، أريد أن أعرف من يحاسب هذه الصحف ويسمح لهم بكتابة مثل هذه المواضيع؟

لحسن الحظ أنا أصبحت أكثر صلابة خلال وقتي تحت الضوء الجماهيري، ولكن هذا لا يعني أن المواضيع المشابهة لا تسبب الضرر والحزن على المستوى الشخصي والاحترافي حين تصل هذه القصص الخبيثة.

لقد شهدت الأضرار التي يمكن أن تحدثها وسائل الإعلام على صحة الناس الذهنية والبدنية.

وسائل الإعلام تتوقع أداء الرجال الخارقين من الرياضيين المحترفين، وستكون أول من يحتفي بهم حين يقدمون ذلك، ولكن عوضا عن التضامن معهم حين يظهروا أي خطأ بشري صغير، يتم قطعهم إلى أشلاء، ويصدرون الغضب والإحباط إلى جماهيرهم.

هذا الضغط اليومي على الرياضيين هائل، والأمر واضح كالنهار، كيف يمكن للاهتمام الإعلامي السلبي أن يجعل رياضي مضغوط بالفعل أو أي شخص في العمل العام يتخطى ما يمكنه احتماله.

أتمنى أن يتم تطبيق أخلاقيات الصحافة بحزم أكبر بحلول الوقت الذي يصل به أطفالنا لسن يمكنهم من فهم الأخبار.

أريد استغلال منصتي في التشجيع على التغيير في طريقة الحديث علنا عن الأشخاص ونقدهم، خصوصا حين نتحدث عن عدم الوفاء بالتوقعات غير الواقعية التي تلقى عليهم.

نحن جميعا نعلم من هو الطفيلي الحقيقي!

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