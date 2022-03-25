قرعة كوبا ليبرتادوريس - دربي برازيلي وباراجوياني في دور المجموعات

الجمعة، 25 مارس 2022 - 19:55

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

شهدت قرعة دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس 2022 مواجهات بين فرق الدولة الواحدة.

المجموعة الثالثة تضم فريقان من الأرجنتين، وضمت المجموعة الرابعة مواجهة نارية ودربي بين فريقي ولاية ميناس جرايس بين أتليتكو مينيرو وأمريكا مينيرو.

ودربي باراجواي في المجموعة السابعة بين أولمبيا وسيرو بورتينو.

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وتبدأ مرحلة دور المجموعات في الأسبوع الأول من أبريل المقبل وتنتهي في الأسبوع الأخير من مايو.

وجاء المجموعات كالآتي:

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المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي – إيمليك الإكوادوري – ديبورتيفو تاشيريا الفنزويلي – إنديبندينتي بتيروليرو البوليفي

المجموعة الثانية: أتليتكو باراناينسي البرازيلي – ليبرتاد الباراجوياني – كاراكاس الفنزويلي – ذا سترونجست الإكوادوري

المجموعة الثالثة: ناسيونال الأوروجوياني – فيليز سارسفيلد الأرجنتيني – ريد بول براجانتينو البرازيلي – إسنوديانتيس الأرجنتيني

المجموعة الرابعة: أتليتكو مينيرو البرازيلي – إندبينديتي دي فايي الإكوادوري – ديبورتيس توليما الكولومبي – أمريكا مينيرو البرازيلي

المجموعة الخامسة: بوكا جونيورز الأرجنتيني – كورينثيانز البرازيلي – ديبورتيفو كالي الكولومبي – أوليز ريدي البوليفي

المجموعة السادسة: ريفر بليت الأرجنتيني – كولو كولو التشيلي – أليانزا ليما البيروفي – فورتاليزا البرازيلي

المجموعة السابعة: بنيارول الأوروجوياني – سيرو بورتينيو الباراجوياني – كولون الأرجنتيني – أولمبيا الباراجوياني

المجموعة الثامنة: فلامنجو البرازيلي – أونيفرسترايو كاتوليكا التشيلي – سبورتنج كريستال البيروفي – تاييريس كوردوبا الأرجنتيني

ويعد بالميراس البرازيلي هو حامل لقب آخر نسختين من المسابقة بعدما حصد لقب نسخة 2021 بالفوز على فلامنجو.

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