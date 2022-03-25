حلم المونديال - تشكيل مصر.. تريزيجيه وعمر جابر أساسيان ضد السنغال

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر لمواجهة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في إستاد القاهرة ذهابا، قبل أن تُلعب مباراة الإياب الثلاثاء 29 مارس في عبد الله واد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - عمر جابر

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – محمد صبحي - ياسر إبراهيم – محمود علاء – أيمن أشرف – نبيل عماد دونجا – عمر كمال – أحمد سيد زيزو - إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – عمر مرموش - مروان حمدي

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ويحضر 65 ألف متفرجا مباراة مصر مع السنغال في ستاد القاهرة الدولي.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة الرباعي مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيتواجد مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد على القناة الصوتية الثانية بلال علام.

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيتواجد أيمن الكاشف من استاد القاهرة عبر القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب عبد الله واد بداكار في 29 مارس.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.