انتهت الطريق للمونديال - مالي (0)-(1) تونس

الجمعة، 25 مارس 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

احتفال تونس بهدف يوسف المساكني على نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ومالي في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على ملعب 26 مارس.

ويبدأ علي معلول وسيف الدين الجزيري أساسيان بقميص تونس، بينما يجلس أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم 29 مارس الجاري.

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انتهت

ق 70: هجمات متتالية لنسور مالي بحثا عن التعادل

ق 48: بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: موسى سيساكو يتعرض للطرد بعد عرقلة مهاجم تونس أثناء الانفراد.

ق 37: جوووووول غرييييب.. المدافع موسى سيساكو يعيد الكرة لحارسه بالخطأ لتسكن الشباك بالخطأ.

ق 29: تسديدة قوية من لاعب مالي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 18: تسديدة من لاعب مالي يتصدى لها حارس تونس بثبات

ق 12: تونس تتفوق في الاستحواذ على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

بداية اللقاء

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