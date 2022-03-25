انتهت طريق المونديال - الكاميرون (0) - (1) الجزائر.. دقائق مشتعلة قبل النهاية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب الكاميرون ضد الجزائر على ملعب جابوما ضمن منافسات المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وهذه هي مباراة الذهاب، حيث سيقام الإياب في التاسع والعشرين من مارس على أراضي محاربي الصحراء.

وتقام في الوقت ذاته مباراة مالي وتونس، بينما انتهت مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب بالتعادل 1-1.

ولاحقا يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب غانا ضد نيجيريا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----

نهاية المباراة

ق 91 إسحاق بلفوضيل يسدد ولكن بجوار القائم

ق 90 الحكم يحتسب 11 دقيقة كوقت بدلا من الضائع بسبب أزمة الإضاءة

ق 89 مهدي تاهرات بدلا من عبد القادر بدران

ق 86 عدلان قديورة بدلا من إسماعيل بن ناصر

ق 85 جايل أوندوا بدلا من جان أونانا

ق 76 تبديلات في صفوف الجزائر بخروج إسلام سليماني ورامز زروقي ورياض محرز ونزول إسحاق بلفوضيل وسفيان بندبكة وسفيان فيجولي

ق 64 بطاقة صفراء يتلقاها كيفن سوني

ق 61 تشوبو موتينج يسدد ولكن مبولحي يتصدى بسهولة

توقف المباراة بسبب مشاكل في الإضاءة

ق 46 تبديلين في صفوف الكاميرون بخروج مارتن هونجلا وفينسنت أبو بكر ونزول كيفن سوني ولياندرو تاوامبا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41 جوووووووووول أول للخضر.. عرضية من يوسف بلايلي ورأسية إسلام سليماني تسكن شباك الكاميرون

ق 31 تشوبو موتينج ينفرد ولكن الراية توقفه بداعي التسلل

ق 25 محاولة وحيدة حتى الآن من نصيب الجزائر

ق 13 تسديدة خطيرة من إسلام سليماني يتصدى لها أندريه أونانا

بداية المباراة