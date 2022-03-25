كونميبول يوضح.. هل تخطت الكرة خط المرمى في مباراة أوروجواي وبيرو

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" تفاصيل محادثة حكم الساحة لمباراة أوروجواي وبيرو في الجولة 17 من تصفيات كأس العالم 2022 حول الحالة المثيرة للجدل.

وسدد ميجيل تراوكو كرة من منتصف المرمى كادت أن تغالط سيرجيو روشيت حارس مرمى أوروجواي الذي أمسك الكرة من على خط المرمى، وسط مطالبات من لاعبي بيرو باحتساب الهدف أو العودة لتقنية الفيديو.

ولم يُعد الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو للتأكد من الحكم بل اكتفى بالحديث مع حكم الفيديو ولم يحتسب الكرة هدفا.

وقال الحكم المساعد لحكم المباراة أثناء التواصل في الفيديو الذي نشره الاتحاد: "هدف سنراجع اللقطة سنراجعها، أكمل اللعب وسنتابع الأمر بهدوء".

وطالب دارونكو الحكم بالإسراع في اتخاذ القرار والتأكد من الفرصة ليرد عليه حكم الفيديو: "تمت المراجعة، لم تدخل الكرة المرمى".

وكشف الاتحاد كل حالات الفيديو التي اتيحت في المباراة من كل الزوايا والسرعات وأكدت قرار الحكم، وأوضح الاتحاد عبر موقعه "لا تعتبر الكرة هدفا لأنها لم تتخط المرمى بين القائمين والعارضة".

بيرو لم تودع التصفيات بعد ولايزال أمامها فرصة لخطف بطاقة الصعود إذا ضمنت المركز الخامس.

وسيتم تحديد صاحب المركز يوم الثلاثاء، إذ تلعب بيرو، الخامسة برصيد 21 نقطة، ضد ضيفتها باراجواي بينما تحل كولومبيا ضيفة على فنزويلا وتلعب تشيلي ضد أوروجواي.

وسيلعب خامس تصفيات أمريكا الجنوبية ضد منتخب آسيوي في الملحق.

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