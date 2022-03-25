تشكيل الجزائر - ثلاثي دفاعي ومحرز يقود الهجوم.. والكاميرون تتسلح بـ أبو بكر

الجمعة، 25 مارس 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

يقود رياض محرز نجم مانشستر سيتي هجوم منتخب الجزائر في مواجهة الكاميرون.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

الكاميرون
الجزائر

ويلعب منتخب الجزائر ضد الكاميرون في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في المباراة التي تقام بملعب جابوما.

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وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: عيسى ماندي – جمال بن العمري - عبد القادر بدران

الوسط: حسين بن عيادة – راميز زروقي – إسماعيل بن ناصر – رامي بن سبعيني

الهجوم: يوسف بلايلي – إسلام سليماني – رياض محرز

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎الجزائر XI STARTING تشكيلة المباراة + 23 21 3 2 15 4 رايس مبولحي رامي بن سبعيني حسين بن عيادة عيسى ماندي عبد القادر بدران جمال بن العمري راميز زروقي 22 إسماعيل بن ناصر يوسف بلايلي رياض محرز إسلام سليماني caidas 7 C 13 موبيليس mobilis OFFICIEL PARTENAIRE f To Road Lesverts.faf LesVerts adidas www.faf.dz www. Coca-Cola Condor ASPETAR ALRAYANE Healthcare‎'‎‎

بينما جاء تشكيل الكاميرون كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: كولينز فاي – ميشيل نيجادو – كاستيليتو – نوهو تولو

الوسط: مارتين أونجلا – جونيور أونانا – صامويل أوم جوت

الهجوم: كارل توكو إيكامبي – تشوبو موتينج – فينسينت أبو بكر

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في ملعب مصطفى تشاكر في الجزائر.

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