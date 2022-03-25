تشكيل الجزائر - ثلاثي دفاعي ومحرز يقود الهجوم.. والكاميرون تتسلح بـ أبو بكر

يقود رياض محرز نجم مانشستر سيتي هجوم منتخب الجزائر في مواجهة الكاميرون.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي الكاميرون الجزائر

ويلعب منتخب الجزائر ضد الكاميرون في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في المباراة التي تقام بملعب جابوما.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: عيسى ماندي – جمال بن العمري - عبد القادر بدران

الوسط: حسين بن عيادة – راميز زروقي – إسماعيل بن ناصر – رامي بن سبعيني

الهجوم: يوسف بلايلي – إسلام سليماني – رياض محرز

بينما جاء تشكيل الكاميرون كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: كولينز فاي – ميشيل نيجادو – كاستيليتو – نوهو تولو

الوسط: مارتين أونجلا – جونيور أونانا – صامويل أوم جوت

الهجوم: كارل توكو إيكامبي – تشوبو موتينج – فينسينت أبو بكر

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في ملعب مصطفى تشاكر في الجزائر.