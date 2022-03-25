تقرير: اقتحام بدون تذاكر.. الأمن يفرق الجماهير بالغاز قبل مواجهة مالي وتونس

كشفت تقارير إعلامية عن تدافع جماهيري حول ملعب 26 مارس في مدينة باماكو عاصمة مالي، وذلك قبل ذهاب المواجهة الفاصلة بين منتخب مالي ومنتخب تونس.

يأتي ذلك في المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب راديو موزاييك التونسي، فإن قوات الأمن اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق هذا التجمهر.

ونتجت هذه الحالة عن تجمع العديد من المشجعين بدون تذاكر، ومحاولتهم لدخول الملعب.

ويلعب منتخب تونس في ضيافة مالي ذهابا، قبل أن يستضيفه إيابا في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

على الناحية الأخرى يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، ومنتخب الجزائر ضد الكاميرون، ومنتخب نيجيريا ضد غانا.

وسبق لمنتخب تونس مواجهة مالي في كأس أمم إفريقيا خلال شهر يناير الماضي على أراضي الكاميرون، حيث انتهت المباراة بفوز مالي 1-0 في ظروف غريبة، حيث أنهى الحكم اللقاء مبكرا ولم يتم استكماله.