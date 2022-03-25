ريال مدريد يعلن خضوع هازارد لعملية جراحية

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة رسميا خضوع لاعبه إدين هازارد لعملية جراحية.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشار النادي الملكي عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعب البلجيكي سيخضع للعملية في الأيام المقبلة لإزالة شريحة في كاحل قدمه اليمنى.

ولم يذكر ريال مدريد مدة غياب هازارد عن الملاعب أو الفترة التي سيحتاجها للتأهيل.

وشارك هازارد في 22 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين فقط.

وكان هازارد لم ينضم لمعسكر منتخب بلجيكا لخوض مباراتين وديتين استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب بلجيكا لملاقاة أيرلندا غدا السبت قبل مواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل.

وشارك هازارد مع بلجيكا في 116 مباراة سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 35 آخرين.