تشكيل تونس - معلول والجزيري أساسيان أمام مالي

أعلن جلال قادري المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل النسور لمواجهة مالي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتلعب المباراة على ملعب 26 مارس في مالي، على أن تلعب مباراة العودة 29 مارس في تونس.

ويبدأ علي معلول ظهير الأهلي وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي لـ تونس بينما يتواجد حمزة المثلوثي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - محمد دراجر

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - عيسى العيدوني - غيلان شعلالي

خط الهجوم: يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري - نعيم السليتي

وتقام اليوم مباريات الذهاب في إفريقيا بين تونس ومالي، مصر والسنغال، الجزائر والكاميرون، المغرب والكونغو الديموقراطية، غانا ونيجيريا.

وتلعب مباريات الإياب الثلاثاء المقبل 29 مارس لحسم المقاعد الإفريقية في مونديال قطر.