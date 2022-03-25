رونالدو يحذر زملائه من مقدونيا الشمالية: احترموا الخصم.. لم نربح شيئا بعد
الجمعة، 25 مارس 2022 - 16:58
كتب : FilGoal
حذر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال زملائه في الفريق من التقاعس أمام مقدونيا الشمالية في نهائي ملحق تصفيات كأس العالم 2022.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
وأنهت مقدونيا الشمالية حلم منتخب إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم بعدما فاز عليه بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي ملحق التصفيات.
وكتب لاعب مانشستر يونايتد عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "خطينا الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم، نحو كأس العالم".
وأضاف "لم نربح شيئا بعد، لم نحقق شيئا بعد، علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة واحترام الخصم ولكن نؤمن دائمًا بقدراتنا".
وكانت البرتغال قد تأهلت إلى النهائي بعدما تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
ويلتقي منتخب البرتغال في نهائي هذا المسار مع مقدونيا الشمالية الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع.
نرشح لكم
استراحة الطريق للمونديال - مالي (0)-(1) تونس.. نهاية الشوط الأول مباشر طريق المونديال - الكاميرون (0) - (1) الجزائر.. جووووووول تشكيل مالي - دوكوري أساسي للمرة الأولى.. وديانج على مقاعد البدلاء كونميبول يوضح.. هل تخطت الكرة خط المرمى في مباراة أوروجواي وبيرو تشكيل الجزائر - ثلاثي دفاعي ومحرز يقود الهجوم.. والكاميرون تتسلح بـ أبو بكر تقرير: اقتحام بدون تذاكر.. الأمن يفرق الجماهير بالغاز قبل مواجهة مالي وتونس تشكيل تونس - معلول والجزيري أساسيان أمام مالي انتهت تصفيات المونديال - الكونغو (1) - (1) المغرب.. تعادل ثمين لأسود الأطلس