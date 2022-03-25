رونالدو يحذر زملائه من مقدونيا الشمالية: احترموا الخصم.. لم نربح شيئا بعد

حذر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال زملائه في الفريق من التقاعس أمام مقدونيا الشمالية في نهائي ملحق تصفيات كأس العالم 2022.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد البرتغال

وأنهت مقدونيا الشمالية حلم منتخب إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم بعدما فاز عليه بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي ملحق التصفيات.

وكتب لاعب مانشستر يونايتد عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "خطينا الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم، نحو كأس العالم".

وأضاف "لم نربح شيئا بعد، لم نحقق شيئا بعد، علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة واحترام الخصم ولكن نؤمن دائمًا بقدراتنا".

وكانت البرتغال قد تأهلت إلى النهائي بعدما تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويلتقي منتخب البرتغال في نهائي هذا المسار مع مقدونيا الشمالية الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع.