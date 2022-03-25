رونالدو يحذر زملائه من مقدونيا الشمالية: احترموا الخصم.. لم نربح شيئا بعد

الجمعة، 25 مارس 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - المجر والبرتغال - يورو 2020

حذر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال زملائه في الفريق من التقاعس أمام مقدونيا الشمالية في نهائي ملحق تصفيات كأس العالم 2022.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال

وأنهت مقدونيا الشمالية حلم منتخب إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم بعدما فاز عليه بنتيجة هدف دون رد في نصف نهائي ملحق التصفيات.

وكتب لاعب مانشستر يونايتد عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "خطينا الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم، نحو كأس العالم".

أخبار متعلقة
بركلة جزاء ضائعة.. البرتغال تنجو من مصير إيطاليا وتضرب تركيا بثلاثية انتهت طريق المونديال – البرتغال (3) - (1) تركيا.. رونالدو ورفاقه إلى النهائي قائمة البرتغال - كريستيانو وبرونو وفيليكس.. سانتوس يستعين بالقوة الضاربة لتصفيات المونديال الغياب الثالث.. الإصابات تضرب منتخب البرتغال

وأضاف "لم نربح شيئا بعد، لم نحقق شيئا بعد، علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة واحترام الخصم ولكن نؤمن دائمًا بقدراتنا".

وكانت البرتغال قد تأهلت إلى النهائي بعدما تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويلتقي منتخب البرتغال في نهائي هذا المسار مع مقدونيا الشمالية الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع.

البرتغال تصفيات كأس العالم كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
استراحة الطريق للمونديال - مالي (0)-(1) تونس.. نهاية الشوط الأول مباشر طريق المونديال - الكاميرون (0) - (1) الجزائر.. جووووووول تشكيل مالي - دوكوري أساسي للمرة الأولى.. وديانج على مقاعد البدلاء كونميبول يوضح.. هل تخطت الكرة خط المرمى في مباراة أوروجواي وبيرو تشكيل الجزائر - ثلاثي دفاعي ومحرز يقود الهجوم.. والكاميرون تتسلح بـ أبو بكر تقرير: اقتحام بدون تذاكر.. الأمن يفرق الجماهير بالغاز قبل مواجهة مالي وتونس تشكيل تونس - معلول والجزيري أساسيان أمام مالي انتهت تصفيات المونديال - الكونغو (1) - (1) المغرب.. تعادل ثمين لأسود الأطلس
أخر الأخبار
قرعة كوبا ليبرتادوريس - دربي برازيلي وباراجوياني في دور المجموعات دقيقة | أمريكا
حلم المونديال - تشكيل مصر.. تريزيجيه وعمر جابر أساسيان ضد السنغال 2 دقيقة | حلم المونديال
طريق المونديال – المغرب تنجو من فخ كوبر وتخطف تعادلا ثمينا من الكونغو الديمقراطية 57 دقيقة | إفريقيا
استراحة الطريق للمونديال - مالي (0)-(1) تونس.. نهاية الشوط الأول ساعة | تصفيات كأس العالم
مباشر طريق المونديال - الكاميرون (0) - (1) الجزائر.. جووووووول ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل مالي - دوكوري أساسي للمرة الأولى.. وديانج على مقاعد البدلاء ساعة | تصفيات كأس العالم
كونميبول يوضح.. هل تخطت الكرة خط المرمى في مباراة أوروجواي وبيرو ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل الجزائر - ثلاثي دفاعي ومحرز يقود الهجوم.. والكاميرون تتسلح بـ أبو بكر ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا..