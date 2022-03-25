انتهت تصفيات المونديال - الكونغو (1) - (1) المغرب.. تعادل ثمين لأسود الأطلس
الجمعة، 25 مارس 2022 - 16:36
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
تنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق86: طرد للاعب الكونغو جلودي نجوندا بعد حصوله على إنذارين.
ق76: جوووووول أووول للمغرب بتسديدة قوية من طارق تيسودالي
ق55: يا رباااااه، ريان مايي يهدر ركلة الجزاء بطريقة غريبة وسددها أعلى المرمى بكثير
ق54: ركلة جزاء للمغرب بداعي لمسة يد على مدافع الكونغو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدف دون رد
ق12: جووول أول لـ الكونغو عن طريق يواني ويسا
بداية المباراة
تشكيل الكونغو الديمقراطية:
حارس المرمى: جويل كايسومبا
الدفاع: موكوكو أمالي - نجوندا موزينجا - كريستيان لوينداما - شاسيل مبيمبا
وسط الميدان: إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - ديمبرنك أومكاني
الهجوم: شادراك أكولو - يوان ويسا - تشادرك أكولو
بينما تشكيل المغرب:
حارس المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس
وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي
الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري