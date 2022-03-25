انتهت تصفيات المونديال - الكونغو (1) - (1) المغرب.. تعادل ثمين لأسود الأطلس

الجمعة، 25 مارس 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

المغرب

تابع مباشرة مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق86: طرد للاعب الكونغو جلودي نجوندا بعد حصوله على إنذارين.

ق76: جوووووول أووول للمغرب بتسديدة قوية من طارق تيسودالي

ق55: يا رباااااه، ريان مايي يهدر ركلة الجزاء بطريقة غريبة وسددها أعلى المرمى بكثير

ق54: ركلة جزاء للمغرب بداعي لمسة يد على مدافع الكونغو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدف دون رد

ق12: جووول أول لـ الكونغو عن طريق يواني ويسا

بداية المباراة

تشكيل الكونغو الديمقراطية:

حارس المرمى: جويل كايسومبا

الدفاع: موكوكو أمالي - نجوندا موزينجا - كريستيان لوينداما - شاسيل مبيمبا

وسط الميدان: إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - ديمبرنك أومكاني

الهجوم: شادراك أكولو - يوان ويسا - تشادرك أكولو

بينما تشكيل المغرب:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري

الكونغو الديمقراطية المغرب تصفيات كأس العالم
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