تشكيل الكونغو الديمقراطية - مهاجم برينتفورد يقود كتيبة كوبر أمام المغرب

الجمعة، 25 مارس 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

الكونغو الديموقراطية

أعلن منتخب الكونغو الديموقراطية تشكيله لمواجهة ضيفه المغرب اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل الفهود كالآتي:

حارس المرمى: جويل كايسومبا

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الدفاع: موكوكو أمالي - نجوندا موزينجا - كريستيان لوينداما - شاسيل مبيمبا

وسط الميدان: إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - ديمبرنك أومكاني

الهجوم: شادراك أكولو - يوان ويسا - تشادرك أكولو

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة SSC Sport 3 والرياضية المغربية.

ويستضيف المغرب مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

والفائز في مجموع المواجهتين يتأهل لمونديال قطر.

تصفيات كأس العالم إفريقيا كونغو الديمقراطية المغرب
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