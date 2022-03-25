تشكيل الكونغو الديمقراطية - مهاجم برينتفورد يقود كتيبة كوبر أمام المغرب

مباشر طريق المونديال - الكاميرون ضد الجزائر

تشكيل مالي - دوكوري أساسي للمرة الأولى.. وديانج على مقاعد البدلاء

كونميبول يوضح.. هل تخطت الكرة خط المرمى في مباراة أوروجواي وبيرو

تقرير: اقتحام بدون تذاكر.. الأمن يفرق الجماهير بالغاز قبل مواجهة مالي وتونس

رونالدو يحذر زملائه من مقدونيا الشمالية: احترموا الخصم.. لم نربح شيئا بعد