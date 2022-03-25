تشكيل الكونغو الديمقراطية - مهاجم برينتفورد يقود كتيبة كوبر أمام المغرب
الجمعة، 25 مارس 2022 - 16:25
كتب : FilGoal
أعلن منتخب الكونغو الديموقراطية تشكيله لمواجهة ضيفه المغرب اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وجاء تشكيل الفهود كالآتي:
حارس المرمى: جويل كايسومبا
الدفاع: موكوكو أمالي - نجوندا موزينجا - كريستيان لوينداما - شاسيل مبيمبا
وسط الميدان: إيدو كايمبي - صامويل موتوسامي - ديمبرنك أومكاني
الهجوم: شادراك أكولو - يوان ويسا - تشادرك أكولو
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة SSC Sport 3 والرياضية المغربية.
ويستضيف المغرب مباراة الإياب يوم الثلاثاء.
والفائز في مجموع المواجهتين يتأهل لمونديال قطر.
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