خبر في الجول - صرف نصف مكافأة كأس إفريقيا لجهاز منتخب مصر

حصل جهاز منتخب مصر الأول على دفعة من مكافآت كأس إفريقيا 2021 التي احتل الفريق وصافتها في فبراير الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم صرف 50% من المكافأة لأعضاء الجهاز الفني بالكامل والذي يترأسه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني.

وصرف الاتحاد المبالغ يوم الثلاثاء.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال في استاد القاهرة الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

وسيجري الإياب يوم الثلاثاء في داكار.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر.

وتجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب في المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا وتلعب الكاميرون ضد الجزائر، مالي ضد تونس، الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، وغانا ضد نيجيريا.