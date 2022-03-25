خبر في الجول - صرف نصف مكافأة كأس إفريقيا لجهاز منتخب مصر

الجمعة، 25 مارس 2022 - 15:15

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر كيروش والسولية قبل مواجهة السنغال

حصل جهاز منتخب مصر الأول على دفعة من مكافآت كأس إفريقيا 2021 التي احتل الفريق وصافتها في فبراير الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم صرف 50% من المكافأة لأعضاء الجهاز الفني بالكامل والذي يترأسه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني.

وصرف الاتحاد المبالغ يوم الثلاثاء.

أخبار متعلقة
تشكيل المغرب - النصيري وحكيمي والشقيقان ماي يتحدون الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإيطالي: أتمنى أن يستمر مانشيني معنا فيراتي: هذا كابوس.. من الصعب الانتقال من كونك بطل إلى نقطة الصفر مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. دخول الجمهور استاد القاهرة

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال في استاد القاهرة الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

وسيجري الإياب يوم الثلاثاء في داكار.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر.

وتجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب في المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا وتلعب الكاميرون ضد الجزائر، مالي ضد تونس، الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، وغانا ضد نيجيريا.

منتخب مصر كارلوس كيروش اتحاد الكرة
نرشح لكم
مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. دخول الجمهور استاد القاهرة منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأسود أمام السنغال نفاد تذاكر مباراة الإياب بين مصر والسنغال مواعيد مباريات اليوم 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى السنغال ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن رسالة من فينجادا إلى منتخب مصر عبر في الجول: الجميع معكم والأهم أننا نحبكم ونثق بكم مران المنتخب – التدرب على الحركة السريعة بالكرة وبدونها.. وظهور سلاحين مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال
أخر الأخبار
الكونفدرالية - كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي الحاسمة 44 دقيقة | الكونفدرالية
خبر في الجول - صرف نصف مكافأة كأس إفريقيا لجهاز منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
تشكيل المغرب - النصيري وحكيمي والشقيقان ماي يتحدون الكونغو الديمقراطية ساعة | تصفيات كأس العالم
رئيس الاتحاد الإيطالي: أتمنى أن يستمر مانشيني معنا ساعة | تصفيات كأس العالم
مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. دخول الجمهور استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
فيراتي: هذا كابوس.. من الصعب الانتقال من كونك بطل إلى نقطة الصفر 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
مدرب الكاميرون السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لـ كأس العالم.. ولا أنسى مواجهتي ضد الزمالك 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأسود أمام السنغال 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات 3 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 4 سيناريو تأهل الأهلي - الفوز على الهلال وإلا..