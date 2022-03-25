تشكيل المغرب - النصيري وحكيمي والشقيقان ماي يتحدون الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 25 مارس 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

احتفال المغرب بالهدف في شباك مصر - أمم إفريقيا

أعلن منتخب المغرب تشكيله لمواجهة مضيفه الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل أسود الأطلس:

حارس المرمى: ياسين بونو

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الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة SSC Sport 3 والرياضية المغربية.

ويستضيف المغرب مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

والفائز في مجموع المواجهتين يتأهل لمونديال قطر.

الكونغو الديمقراطية المغرب تصفيات كأس العالم
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