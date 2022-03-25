تشكيل المغرب - النصيري وحكيمي والشقيقان ماي يتحدون الكونغو الديمقراطية
الجمعة، 25 مارس 2022 - 15:07
كتب : FilGoal
أعلن منتخب المغرب تشكيله لمواجهة مضيفه الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وجاء تشكيل أسود الأطلس:
حارس المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس
وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي
الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة SSC Sport 3 والرياضية المغربية.
ويستضيف المغرب مباراة الإياب يوم الثلاثاء.
والفائز في مجموع المواجهتين يتأهل لمونديال قطر.
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