رئيس الاتحاد الإيطالي: أتمنى أن يستمر مانشيني معنا

الجمعة، 25 مارس 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

دومينيكو بيراردي - إيطاليا - مقدونيا

أفصح جابرييل جارافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن رغبته باستمرار روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا مع الآزوري.

وانتهى حلم المونديال لإيطاليا بعد الهزيمة الغير متوقعة على يد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 92 عن طريق ألكسندر ترايكوفسكي خلال المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وقال جارافينا لـ راي سبورت: "بددت خسارتنا المريرة، الفرحة التي عشناها طوال الصيف".

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وأضاف "نتمنى أن يستمر مانشيني معنا، لديه التزام وأتمنى أن يتخطى ما حدث للاستمرار".

واختتم تصريحاته "مثلما تقبلنا الثناء في الصيف علينا أن نتقبل النقد الآن".

وأهدر بطل أوروبا، فرصة التأهل لنهائي الملحق لملاقاة البرتغال، ليغيب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي هذا المسار مع البرتغال التي تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

كأس العالم إيطاليا مقدونيا الشمالية
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