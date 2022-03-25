انتهت حلم المونديال - مصر (1) - (0) السنغال.. الحسم في داكار

تابع مباشرة لحظة بلحظة كل ما يخص المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

استاد القاهرة يحتضن اللقاء الناري الذي ينطلق الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

-----------------------------------------

نهاية المباراة

ق91: دخول نبيل عماد دونجا وخروج محمود حسن تريزيجيه

ق90: خروج شيخو كوياتي ودخول بابي جايي

ق86: تمريرة من صلاح وتسديدة قوية من مرموش في الشباك من الخارج

ق80: الشناوي يتألق أمام تسديدة بامبا ديانج

ق76: بطاقة صفراء على محمود حسن تريزيجيه

ق72: دخول عمر مرموش وخروج مصطفى محمد

ق69: ضربة خلفية مزدوجة من ياسر إبراهيم تصطدم بمصطفى محمد وتذهب الى ميندي

ق62: دخول بامبا ديانج وخروج فامارا ديديو

ق52: ماني يتوغل ويراوغ دفاع المنتخب المصري وعمر جابر ينقذ الكرة في اللحظة الأخيرة

ق48: رأسية من فامارا ديديو بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بطاقة صفراء على نامبليس ميندي

ق41: عرضية من تريزيجيه ورأسية من الونش بجوار القائم

ق39: تغيير اضطراري لـ منتخب مصر، خروج محمد عبد المنعم ودخول ياسر إبراهيم

ق36: ماني يتوغل ويراوغ ويسدد بقوة فوق العارضة

ق30: بطاقة صفراء أولى على محمود حمدي الونش

ق29: عبد المنعم يعود من جديد للمباراة

ق28: محمد عبد المنعم يسقط مجددا

ق24: عرضية من عمر جابر ورأسية من مصطفى محمد يمسكها إدوارد ميندي

ق19: عبد المنعم يعود للملعب

ق16: محمد عبد المنعم يتعرض لإصابة قوية بعد تدخل ساديو ماني وتوقف اللعب

ق14: تغيير اضطراري أول لـ السنغال بدخول بابي سيسيه وخروج عبده ديالو

ق4: جووووول أول لمنتخب مصر عن طريق ساليو سيس بالخطأ في مرماه، صلاح يسدد بقوة وتصطدم بالقائم ثم إلى سيس والشباك

بداية المباراة

9:22 نزول اللاعبين لـ أرض الملعب

8:30 - بداية عمليات الإحماء

8:10 - إعلان تشكيل السنغال

ساديو ماني يقود هجوم السنغال بجانب إسماعيلا سار وفامارا ديديو 🇸🇳⚽️ pic.twitter.com/8E6i02mDcw — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2022

7:50 - إعلان تشكيل منتخب مصر

عمر جابر يبدأ وصلاح يقود الهجوم بجانب مصطفى محمد وتريزيجيه 🇪🇬🌟 pic.twitter.com/nqoKSWXaeV — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2022

7:45 - منتخب مصر يصل استاد القاهرة

لحظة وصول لاعبي منتخبنا الوطني إلى ستاد القاهرة 🇪🇬🏟 pic.twitter.com/961MsRMyM1 — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2022

7:00 - وصول طاقم التحكيم بقيادة جان جاك ندالا لاستاد القاهرة

5:00 - 4 ساعات ونصف تفصلنا عن اللقاء

3:30 - الجمهور مازال يتوافد على استاد القاهرة

2:30 - بدء توافد الجمهور على استاد القاهرة

[gallery:1]

2:00 - فتح أبواب استاد القاهرة

استاد القاهرة في أبهى حلة قبل المواجهة المرتقبة

عناصر الأمن تستعد لاستقبال المشجعين

الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف زي المنتخب في المباراة

🔴 | المنتخب الوطني بالقميص الأحمر و الشورت الأسود والجوارب البيضاء في مواجهة السنغال اليوم 🇪🇬 …. ⬇️⬇️#EFA https://t.co/IfFgIjAw1r — EFA.eg (@EFA) March 25, 2022

الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة الإياب في داكار يوم الثلاثاء تعلن نفاد التذاكر عبر موقعها الإلكتروني