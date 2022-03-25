انتهت حلم المونديال - مصر (1) - (0) السنغال.. الحسم في داكار

الجمعة، 25 مارس 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح وتريزيجيه بالهدف الأول ضد السنغال

تابع مباشرة لحظة بلحظة كل ما يخص المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

استاد القاهرة يحتضن اللقاء الناري الذي ينطلق الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

-----------------------------------------

نهاية المباراة

ق91: دخول نبيل عماد دونجا وخروج محمود حسن تريزيجيه

ق90: خروج شيخو كوياتي ودخول بابي جايي

ق86: تمريرة من صلاح وتسديدة قوية من مرموش في الشباك من الخارج

ق80: الشناوي يتألق أمام تسديدة بامبا ديانج

ق76: بطاقة صفراء على محمود حسن تريزيجيه

ق72: دخول عمر مرموش وخروج مصطفى محمد

ق69: ضربة خلفية مزدوجة من ياسر إبراهيم تصطدم بمصطفى محمد وتذهب الى ميندي

ق62: دخول بامبا ديانج وخروج فامارا ديديو

ق52: ماني يتوغل ويراوغ دفاع المنتخب المصري وعمر جابر ينقذ الكرة في اللحظة الأخيرة

ق48: رأسية من فامارا ديديو بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بطاقة صفراء على نامبليس ميندي

ق41: عرضية من تريزيجيه ورأسية من الونش بجوار القائم

ق39: تغيير اضطراري لـ منتخب مصر، خروج محمد عبد المنعم ودخول ياسر إبراهيم

ق36: ماني يتوغل ويراوغ ويسدد بقوة فوق العارضة

ق30: بطاقة صفراء أولى على محمود حمدي الونش

ق29: عبد المنعم يعود من جديد للمباراة

ق28: محمد عبد المنعم يسقط مجددا

ق24: عرضية من عمر جابر ورأسية من مصطفى محمد يمسكها إدوارد ميندي

ق19: عبد المنعم يعود للملعب

ق16: محمد عبد المنعم يتعرض لإصابة قوية بعد تدخل ساديو ماني وتوقف اللعب

ق14: تغيير اضطراري أول لـ السنغال بدخول بابي سيسيه وخروج عبده ديالو

ق4: جووووول أول لمنتخب مصر عن طريق ساليو سيس بالخطأ في مرماه، صلاح يسدد بقوة وتصطدم بالقائم ثم إلى سيس والشباك

بداية المباراة

9:22 نزول اللاعبين لـ أرض الملعب

8:30 - بداية عمليات الإحماء

8:10 - إعلان تشكيل السنغال

7:50 - إعلان تشكيل منتخب مصر

7:45 - منتخب مصر يصل استاد القاهرة

7:00 - وصول طاقم التحكيم بقيادة جان جاك ندالا لاستاد القاهرة

5:00 - 4 ساعات ونصف تفصلنا عن اللقاء

3:30 - الجمهور مازال يتوافد على استاد القاهرة

2:30 - بدء توافد الجمهور على استاد القاهرة

[gallery:1]

2:00 - فتح أبواب استاد القاهرة

استاد القاهرة في أبهى حلة قبل المواجهة المرتقبة

May be an image of stadium

عناصر الأمن تستعد لاستقبال المشجعين

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف زي المنتخب في المباراة

الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة الإياب في داكار يوم الثلاثاء تعلن نفاد التذاكر عبر موقعها الإلكتروني

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم استاد القاهرة
نرشح لكم
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول
أخر الأخبار
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال 4 ساعة | حلم المونديال
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال 5 ساعة | حلم المونديال
وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة 6 ساعة | حلم المونديال
تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل 7 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا 7 ساعة | حلم المونديال
صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال 7 ساعة | حلم المونديال
منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 7 ساعة | حلم المونديال
100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول 7 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال