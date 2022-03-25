فيراتي: هذا كابوس.. من الصعب الانتقال من كونك بطل إلى نقطة الصفر

تتشابه ردود أفعال لاعبي منتخب إيطاليا بعد الخسارة القاتلة أمام مقدونيا الشمالية وتبخر حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأشار ماركو فيراتي لاعب منتخب إيطاليا إلى الهزيمة التي تلقتها إيطاليا بهدف دون رد في الدقيقة 92، بالكابوس.

وقال فيراتي في تصريحات لـ راي سبورت: "من الصعب فهم ذلك، أعتقد أننا سيطرنا على هذه المباراة، كان يجب علينا الفوز".

وأضاف "كان علينا أن نسجل في وقت مبكر ونحسم الأمور، لأننا كنا متفوقين، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل".

وشدد "هذه هي كرة القدم، ومن الصعب شرح ذلك، لقد كان بمثابة الكابوس".

وتابع "من الصعب الانتقال من كوننا بطل إلى نقطة الصفر".

واختتم لاعب باريس سان جيرمان تصريحاته "علينا أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة الآن، وهناك بعض الحظ السيئ، لكن عليك أيضًا أن تصنع حظك".

وأهدر بطل أوروبا، فرصة التأهل لنهائي الملحق لملاقاة البرتغال، ليغيب عن المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ويلتقي منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي هذا المسار مع البرتغال التي تخطت عقبة تركيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.