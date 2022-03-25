مدرب الكاميرون السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لـ كأس العالم.. ولا أنسى مواجهتي ضد الزمالك

يتوقع وينفريد شايفر مدرب الكاميرون السابق تأهل الفراعنة إلى كأس العالم قطر 2022 حين يواجهون السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا.

وكشف شايفر العقبة التي واجهها في مشواره المظفر مع أسود الكاميرون، واسترجع ذكراه مع مواجهة الفارس الأبيض في الملعب.

وقال شايفر في حواره مع FilGoal.com:"أتوقع صعود مصر وتونس، كنت أتمنى وصول الجزائر والكاميرون لكن هناك مكان واحد لأحدهما".

وأشاد شايفر بصامويل إيتو أيقونة الكاميرون ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالقول:"وجوده مهم جدا للكرة الكاميرونية في الوقت الراهن، يمثل حافزا كبيرا للجميع".

شايفر كان زعيما لإفريقيا في 2002 حين قاد الكاميرون للفوز على السنغال بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم، لكنه في مونديال كوريا واليابان خيب الآمال وودع مبكرا.

ويروي الألماني "فريقنا كان رائعا، لكن المشكلة أن الاتحاد لم يكن يصرف المكافآت بانتظام، حتى قبل انطلاق المونديال بأسبوع. الرحلة إلى اليابان استغرقت 24 ساعة تقريبا، كنا مرهقين جدا، المنتخب كان يستحق بلوغ ربع النهائي على الأقل".

وواصل "بعد ذلك حققنا نتائج طيبة في كأس القارات، وصرحت في وسائل إعلام مطالبا بمنح اللاعبين حقوقهم للحفاظ على استقرار الفريق. الذكرى المؤسفة في البطولة كانت وفاة مارك فيفان فوي، كان انسانا رائعا، هذه أسوأ ذكرى في مسيرتي المهنية".

وأثنى شايفر على محمد صلاح أسطورة مصر وليفربول قائلا:"رأيت أحد أفضل لاعبي العالم حين واجهت مصر وأنا مدرب لجامايكا".

واختتم "لدي ذكرى رائعة في مصر حين واجهت الزمالك مع بوروسيا مونشنجلادباخ في استاد القاهرة عام 1976".

مباراة شايفر ضد الزمالك فاز بها فريقه وكان الراحل طه بصري صاحب هدف المضيف.

ولا يدرب شايفر أي فريق منذ رحيله عن الخور القطري في نوفمبر الماضي.

أبرز إنجازاته تبقى الفوز بكأس يويفا إنترتوتو 1996 مع كارلسرور والدوري الإماراتي 2006 مع الأهلي.