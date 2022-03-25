منتخب مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود أمام السنغال
الجمعة، 25 مارس 2022 - 13:26
كتب : FilGoal
سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر ضد السنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم زي منتخب مصر في المباراة والذي يتكون من قميص أحمر وسروال أسود وجورب أبيض.
ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال في استاد القاهرة الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.
وسيجري الإياب يوم الثلاثاء في داكار.
والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر.
وتجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب في المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا وتلعب الكاميرون ضد الجزائر، مالي ضد تونس، الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، وغانا ضد نيجيريا.
نرشح لكم
خبر في الجول - صرف نصف مكافأة كأس إفريقيا لجهاز منتخب مصر مباشر - مباراة مصر ضد السنغال.. دخول الجمهور استاد القاهرة نفاد تذاكر مباراة الإياب بين مصر والسنغال مواعيد مباريات اليوم 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى السنغال ضيوف: أحب زيزو.. ومصر تمتلك مواهب كثيرة ولكن رسالة من فينجادا إلى منتخب مصر عبر في الجول: الجميع معكم والأهم أننا نحبكم ونثق بكم مران المنتخب – التدرب على الحركة السريعة بالكرة وبدونها.. وظهور سلاحين مؤتمر كيروش: ليس لدينا شيئا نخسره.. ومصر ذهنيا ستكون أفضل من السنغال