منتخب مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود أمام السنغال

الجمعة، 25 مارس 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر ضد المغرب أمم إفريقيا

سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر ضد السنغال اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم زي منتخب مصر في المباراة والذي يتكون من قميص أحمر وسروال أسود وجورب أبيض.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال في استاد القاهرة الساعة 9:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس المباراة.

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وسيجري الإياب يوم الثلاثاء في داكار.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر.

وتجري اليوم الجمعة مباريات الذهاب في المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا وتلعب الكاميرون ضد الجزائر، مالي ضد تونس، الكونغو الديمقراطية ضد المغرب، وغانا ضد نيجيريا.

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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